Primer caso de coronavirus en el país: el paciente está “en buen estado clínico”

Un hombre de 43 años que estuvo de viaje por Europa y regresó al país el domingo a través del aeropuerto de Ezeiza es el primer paciente con coronavirus Covid-19 en la Argentina, confirmó ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Se encuentra “en buen estado clínico”, afirmaron desde la empresa de salud Swiss Medical. El hombre estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus, y también de España. A poco de llegar a Buenos Aires hizo una consulta médica por un cuadro de fiebre, tos y dolor de garganta.

De inmediato se pusieron en marcha los protocolos de tratamiento para este tipo de casos y ayer quedó confirmado que se trató de un contagio de coronavirus, por lo que el paciente permanecía ayer internado y aislado en una clínica del grupo Swiss Medical situada en el barrio porteño de Recoleta.

El hombre fue trasladado luego al Sanatorio Agote, en el mismo barrio. Swiss Medical emitió un comunicado sobre la situación, donde indicaron que el hombre se encuentra con “un buen estado de salud general”.

En conferencia de prensa ofrecida ayer en la cartera de salud, González García destacó que el paciente “colaboró intensamente con las autoridades” luego de que se le detectaran los primeros síntomas de la enfermedad.

Explicó que “permanece internado” y sostuvo que “es un caso de intensidad leve” que afectó a “un pasajero que viajó en primera clase, lo que limita las posibilidades contacto”.

Por su parte, Fernán González Bernaldo de Quirós, ministro de Salud porteño, señaló que el caso “fue notificado por un establecimiento de salud privado de la Ciudad de Buenos Aires el lunes 2, el que aplicó de inmediato todos los protocolos apropiados y de manera segura”.

“En el día de la fecha dicho Instituto ha confirmado el primer caso positivo de coronavirus a dichas autoridades, quienes ya lo han hecho público. La seguridad del paciente y de todo su entorno se encuentran absolutamente garantizadas de acuerdo a la preparación anticipada que esta organización estimó pertinente a partir de la detección de los primeros casos de este virus a nivel mundial”, explicó la empresa a través de un comunicado entregado a la prensa.

El ministro de Salud porteño, en la conferencia de prensa, dijo que “el paciente está aislado, se le hicieron las tomas correspondientes y los análisis fueron llevados al Instituto Malbrán”. “En menos de 24 horas, se obtuvieron los resultados confirmatorios”, subrayó en referencia al coronavirus Covid-19. González García y Quirós afirmaron que “el paciente manifestó que no tuvo contacto social” desde que llegó de su viaje.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que el primer caso de coronavirus en la Argentina llegó importado desde Europa y que “el país continúa en etapa de contención con el objetivo de lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos”.

Y se indicó que se está realizando un seguimiento sanitario del resto de los pasajeros del vuelo de Alitalia en el que viajó el primer contagiado de coronavirus del país.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la consulta precoz ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso.

“Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud”, agregaron.

Ginés concluyó que en todo el país, tanto el sector público, seguridad social y sector privado, se mantienen en estado de alerta y están siguiendo las recomendaciones vigentes ante esta serie de contagios en distintas partes del mundo.

En cuanto al paciente, Swiss Medical aseguró que “se encuentra en buen estado de salud general y quedará internado en la institución hasta que lo definan las autoridades sanitarias”.