Estranguló a su novia y quemó su cuerpo

Una joven de 24 años fue asfixiada, luego quemada en una parrilla y sus restos abandonados a la vera de una ruta catamarqueña. Por el femicidio, fue detenido su novio, de 19, quien se entregó a la Policía y confesó el hecho, informaron ayer fuentes judiciales.

El hecho sucedió el domingo último entre las 4 y 8 de la mañana en un departamento tipo dúplex, situado frente a la Universidad Nacional de Catamarca, en la capital provincial, propiedad de la familia de Naim Vera, un joven de 19 años, hijo de un reconocido cirujano de la ciudad. En ese sitio, que no era la vivienda familiar, sino un inmueble aparentemente que tenían para alquilar, Vera se encontraba con su novia, Brenda Micaela Gordillo, con quien aparentemente mantuvo una violenta discusión que terminó con el femicidio. De acuerdo con el relato de los voceros, Vera se presentó junto con un abogado en la Brigada de Investigaciones de la capital provincial y confesó que había mantenido una discusión con Gordillo, en medio de la cual ella murió al caer por unas escaleras.

Tras ello, dijo el joven, decidió deshacerse del cuerpo, lo quemó en una parrilla y, desmembrado por el fuego, abandonó una parte en un contenedor vecino al departamento y otra a la vera de la Ruta Provincial 4, a la altura de la quebrada del río “El Tala”. Acto seguido, le contó lo sucedido a su familia y se entregó en la sede policial, donde quedó detenido a disposición del fiscal de turno Hugo Costilla, quien dispuso las primeras diligencias, entre ellas la autopsia al cuerpo de la joven.

El fiscal informó a Télam que de ese estudio surgió que Gordillo murió no como consecuencia de golpes por la caída por la escalera, sino que fue asesinada por “asfixia mecánica por sofocación”.

“Hay lesiones en el cuerpo que podrían haber surgido por una pelea entre la víctima y Vera”, agregó Costilla, al descartar la caída.

El funcionario judicial detalló que, tras el femicidio, Vera intentó deshacerse del cadáver: “No descuartizó el cuerpo, sino que lo quemó y producto del fuego el cuerpo se desmembró”.

“Una parte (los miembros inferiores) se encontró adentro de bolsas depositadas en un contenedor a 20 metros del domicilio donde se produjo el hecho, y el resto (la parte superior) lo trasladó hasta la vera de la Ruta Provincial 4”, a unos 13 kilómetros, añadió.

Una prueba fundamental para ubicar al sospechoso en las cercanías del lugar donde se encontró parte del cuerpo fue una filmación de las cámaras de seguridad de un puesto de la Policía de Seguridad Vial por donde pasó y donde incluso fue detenido para un control de rutina cuando llevaba los restos a bordo de una camioneta Fiat Toro, que en ese momento no fueron descubiertos.

El fiscal indicó que se esperan los resultados de los análisis de sangre a los que fue sometido Vera con el fin de constatar si estaba bajo el efecto de las drogas.