Polémica por Scioli y denuncia de diputados de la oposición

El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados cuestionó la forma en que el oficialismo reunió quorum para tratar el proyecto sobre jubilaciones de privilegio al señalar que “decidió vulnerar al Congreso argentino y con él a los millones de ciudadanos que con su voto decidieron su integración”.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación y repudio por los hechos ocurridos en el día de la fecha en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación. El Poder Legislativo es la casa de la democracia, por eso es tal la gravedad de lo acontecido que casi no registra precedentes en nuestra historia constitucional”, expresaron a través de un comunicado de prensa.

En ese sentido, añadieron que “debemos remontarnos a la década del 90 para encontrar un hecho tan escandaloso como el de hoy”.

Recordaron que “por segunda vez” en la historia democrática argentina, “una persona que no reviste la calidad de diputado nacional ocupó ilegal e ilegítimamente una banca para alcanzar un quorum que el oficialismo no tenía”.

“Hubo detrás de esta maniobra una intención aviesa que no puede ser soslayada; porque desde un comienzo sostuvimos nuestro compromiso de discutir, colaborar y proponer iniciativas tendientes a reducir la inequidad del sistema jubilatorio. Hicimos llegar propuestas que despejaran el temor que existe respecto a la verdadera intención del proyecto presidencial: el vaciamiento de la Justicia; pero el oficialismo obturó cualquier posibilidad de negociación y de búsqueda de acuerdos”, lamentaron.

También precisaron que “el Frente de Todos optó por tratar esta cuestión en un trámite exprés” y que “en pocas horas de debate en comisión produjo un despacho y convocó a una sesión especial del cuerpo”.