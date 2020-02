Fernández: “El país no tiene más espacio para soportar el crimen organizado”

El presidente Alberto Fernández aseguró en Rosario que hará “todo lo que haga falta” para que la sociedad “deje de reclamar justicia” ante los casos de inseguridad, al encabezar la ceremonia conmemorativa del primer izamiento de la bandera, y advirtió que “Argentina no tiene más espacio para soportar al crimen organizado”.

“Es una ciudad donde la Justicia tiene que hacer más de lo que hace”, afirmó el mandatario, y reiteró que su gestión busca “solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han creado en Rosario y en todo Santa Fe”.

Al respecto, enfatizó: “Vamos a dar las batallas que tenemos que dar porque los criminales no tienen derecho a adueñarse de la vida de los argentinos”.

En ese sentido, el mandatario planteó que “Argentina no tiene más espacio para soportar al crimen organizado ni a ningún delito”.

El Presidente llegó a Rosario pasadas las 18 y, antes de encabezar el acto por los 208 años del izamiento de la bandera por parte de Manuel Belgrano en la costa del río Paraná, se reunió con el padre de un joven de 23 años que el domingo pasado fue a bailar a un boliche y fue hallado muerto dos días después en el río Paraná. “Estuve antes con la familia de Carlos (Orellano). Sabía que estaba retrasando todo esto, pero ellos me necesitaban más que ustedes hoy”, afirmó.