La mujer violada amplió su declaración ante el juez

Tras la liberación de los detenidos sospechados de haber violado a una mujer y asesinado a su hijo en la localidad santacruceña de Puerto Deseado, la víctima amplió ayer sábado su declaración ante el juez del caso.

La mujer arribó, según informó la prensa local, cerca del mediodía del sábado al Juzgado de Instrucción N° 1 y habría aportado algunos detalles más que permitirán a los investigadores avanzar con la causa y dar con los autores.

Trascendió que la mujer iba realizar el reconocimiento de los sospechosos a través de fotos ya que no hay detenidos, pero pasadas las 15 tuvo que volver a ser hospitalizada por su estado emocional y de salud y no participó de la rueda.

Liberan a dos

sospechosos

Este viernes a última hora, el juez Oldemar Vila, decidió dejar en libertad a los dos sospechosos que habían sido demorados ya que el fiscal Horacio Quinteros no tenía pruebas contundentes que los comprometiera con los hechos.

Los aprehendidos por el brutal crimen sucedido el jueves último en Puerto Deseado habían sido demorados durante allanamientos realizados el viernes, en un barrio llamado "La Favela", en donde se demoraron a varias personas y dos quedaron detenidas.

Según informó el sitio local La Opinión Austral, "el material probatorio aportado por la Policía no fue suficiente para el criterio del juez y el fiscal para dejarlos un día aprehendidos y avanzar sobre estas pistas".

También durante la jornada del viernes se había demorado a un hombre, con características similares al identikit difundido, y que iba en un micro camino a Caleta Olivia, pero luego de unas horas fue liberado.

Tal es la conmoción por el crimen y la violación, que luego de que por las redes sociales se dieran a conocer los identikits de los atacantes, dos personas de Puerto Deseado fueron marcadas por la gente y uno de ellos, según se informó, se presentó en la comisaría para aclarar que no tenía nada que ver.

Dolor y conmoción

En tanto, los familiares de la mujer llegaron a Puerto Deseado ayer sábado a la madrugada acompañados por funcionarios municipales de Salta, para brindar asistencia a la víctima.

El aberrante hecho ocurrió el pasado jueves por la tarde en la zona costera de Puerto Deseado, al norte de la provincia de Santa Cruz. Allí, María Mercedes, de 45 años, caminaba junto a su hijo Santiago Luciano Ricardo Subelza, de 4, cuando se cruzaron con los atacantes en un trayecto denominado "Cueva de los Leones".

Según el relato de la mujer, desde allí fue llevada junto a su hijo hacia la zona de la playa, donde la violaron. El niño fue muerto a golpes y dejado en la playa, con la presunta intención de que el agua lo arrastrara mar adentro. El niño asesinado murió por una hemorragia interna producto de politraumatismos de cráneo realizados con un elemento contundente, según lo determinó la autopsia.

En relación a las tareas de contención de la víctima y su grupo familiar, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre, comentó que a partir de lo indicado por la gobernadora Alicia Kirchner, las aéreas de Salud y Desarrollo Social "están presentes en la localidad y con permanente contacto".

Puerto Deseado se encuentra conmocionado por el caso, que sacudió la habitual calma de verano de este tradicional puerto pesquero de la Patagonia, de algo más de catorce mil habitantes.