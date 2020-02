Financiarán los medicamentos con el impuesto al dólar

La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, indicó ayer que el Gobierno podrá poner en marcha el programa de medicamentos gratuitos con "recursos propios" y el Impuesto País, mientras aclaró que "no va a haber criterio patrimonial" para obtener el beneficio.

La administración del Frente de Todos anunció el viernes que implementará en marzo una iniciativa por medio de la cual dará 170 medicamentos esenciales gratuitos para los 5 millones de afiliados del PAMI con el objetivo de "garantizar el derecho a la salud".

En ese sentido, Volnovich señaló: "Hemos proyectado que, con recursos propios y una buena administración, transparente y con el compromiso del Presidente a través del Impuesto País, podemos afrontarlo".

"Ese impuesto va a servir para garantizar la medicación de la población más vulnerable, que tienen que ser prioridad. Todos tenemos que ayudar", remarcó al referirse al recargo del 30 por ciento para atesoramiento de moneda extranjera y consumos en el exterior.

Reiteró que su gestión trabaja para que el programa pueda estar vigente en los primeros días del próximo mes y afirmó: "Estamos terminando de acomodar los últimos aspectos de la im-plementación".

"No queremos que los jubilados vayan treinta veces a buscar papeles y que, para buscar un medicamento, tengan que hacer una peregrinación", apuntó y aclaró que "no va a haber criterio patrimonial" para obtener el beneficio.

En declaraciones radiales, insistió: "Será un derecho que se genera de forma universal para las personas que necesiten un medicamento para un tratamiento".

Criticó que, anteriormente, "los jubilados tenían que partir la pastilla y eso no puede suceder", por lo que resaltó: "Lo tenemos que garantizar".

La funcionaria también anticipó que prepara la campaña de vacunación, de cara al otoño.

En tanto, consideró que el PAMI atraviesa por una situación "muy delicada" al advertir: "Heredamos una deuda de 19.000 millones de pesos y logramos hacer un acuerdo sobre una refinanciación".

Precisó que obtuvo "un plan de pago para las farmacias" y destacó: "Si la farmacia amenaza con que no va a proveer los medicamentos, probablemente no podamos pensar nada para adelante".

"Ese acuerdo fue muy importante porque da certeza", analizó Volnovich, quien manifestó: "Tenemos que intentar salir de esta crisis para que el PAMI pueda recuperarse".

"Vivir Mejor"

El Gobierno nacional presentó este viernes el programa Vivir Mejor, con el objetivo de "garantizar el derecho a la salud".

Así fue anunciado en un acto encabezado en la Casa de Gobierno por el presidente Alberto Fernández en el que se informó sobre un aumento del 13% para las jubilaciones mínimas, en la AUH y en Asignaciones Familiares.

El jefe de Estado destacó que "se ha hecho un trabajo muy cuidado que ha permitido construir un vademécum de 170 medicamentos que ha tenido en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud".

Asimismo, dijo que la implementación del programa "demuestra que trabajando seriamente, los recursos existen para que los jubilados vivan mejor".

Según el Gobierno, los jubilados y pensionados destinan un 30% de sus ingresos a medicamentos.