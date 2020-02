Alfonsín defendió su designación

El designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, afirmó ayer que "la UCR se siente más cerca ideológicamente" al peronismo que al PRO.

"La UCR se siente más cerca ideológicamente por lo menos en cuestiones económicas y sociales del peronismo que del PRO. En cuanto a los intereses que hay que defender o respecto del rol del Estado en la economía", argumentó.

El ex diputado nacional reconoció que sus posiciones críticas hacia el macrismo generan malestar en los sectores orgánicos de la UCR, que a su juicio "están muy preocupados por la eventual desaparición de Cambiemos".

"Hay algunos que han criticado mi posición porque tienen miedo que se potencie dentro de la UCR una dirigencia que plantee un frente distinto", planteó.

En esta línea, cuestionó la estrategia de estos sectores y al respecto afirmó que "la UCR disputa por derecha el liderazgo de la oposición al PRO" y "piensa que esa competencia la va a ganar el que sea más duro con el Gobierno".

En otro orden, aclaró que no se incorporó al Gobierno de Alberto Fernández sino que será "representante de Argentina" durante la actual gestión del Frente de Todos.

"Yo no me incorporo al Gobierno. No soy funcionario del Ejecutivo nacional, soy representante de la Argentina en este Gobierno, pero soy representante de los argentinos", explicó. Y agregó: "Yo soy embajador del Gobierno argentino. Yo soy radical. No soy peronista ni justicialista. Si consideramos a los partidos sistemas de ideas, soy mucho más radical que algunos que se ufanan de tener una posición dura con el Gobierno desde ideas que no tienen nada que ver con la UCR".