Guzmán: “No dejaremos que fondos extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer que el Gobierno tiene un “programa macroeconómico muy definido”; reiteró que no se proyecta para este año una reducción del déficit fiscal primario y aclaró que “no se va a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”.

El titular de la cartera económica así lo manifestó al exponer en el Congreso de la Nación respecto a las negociaciones oficiales para reestructurar la deuda.

"Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento de la capacidad productiva del país y hoy el país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando", manifestó Guzmán en el inicio de su presentación.

Por ello, el ministro advirtió que “es una condición absolutamente necesaria para romper una dinámica de recesión que se profundiza sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar”.

“Esto es la consecuencia de que hubo un esquema económico que en cierto momento del tiempo generó optimismo en los mercados financieros internacionales y que resultó estar muy lejos de ser exitoso para darle consistencia a un proceso de desarrollo. Es la consecuencia, sencillamente, de un colapso muy fuerte de un esquema económico”, evaluó.

Seguido, el ministro aseguró que el gobierno nacional tiene un “programa macroeconómico muy definido” y remarcó: “Absolutamente cada medida que tomamos tiene detrás un programa, todo está pensando”.

“Esto que se está haciendo ahora es política macroeconómica para una economía en crisis”, indicó y agregó que “hay muchas consistencias que se van presentando día a día” y que, por ello, “lo más sano es contar con cierta flexibilidad para lidiar con esas contingencias”.

“Nosotros consideramos que esto está funcionando, pero se viene un tema a máxima velocidad que es el problema de la deuda y de la reestructuración de la deuda. Este es un problema bien complejo, que para resolverlo hay más chances si hay apoyo de todos los sectores y por eso valoramos el respaldo que hemos tenido tanto en en la Cámara de Diputados como en el Senado”, manifestó.

El funcionario nacional reiteró que “para crecer la Argentina necesita sacarse de encima una deuda que asfixia. Esta es una crisis en la cual todas las partes tienen responsabilidad. Tiene responsabilidad la Argentina, los bonistas que decidieron apostar por una tasa de riesgo y cobrando una tasa de interés alta por si la cosa iba mal, a un modelo económico que fracasó, y el Fondo Monetario Internacional”, advirtió.

Guzmán se refirió luego a los escenarios que proyecta el Gobierno, fundamentalmente en materia fiscal, y aclaró que “no se está planteando una reducción del déficit fiscal primario en el 2020”.

“En el año 2020 no es realista, no es sostenible que haya una reducción del déficit fiscal, no se está apuntando a eso. Las medidas buscan establecer una frecuencia hacia estabilizar las cuentas, pero en lo inmediato tener espacio para las políticas expansivas que pensamos tener. No se está planteando una reducción del déficit fiscal primario en el 2020”, reforzó.