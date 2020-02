Absolvieron a los tres acusados por el contagio masivo de VIH y hepatitis

El Tribunal Oral Federal 3 absolvió ayer a los exdirectivos de la Fundación de la Hemofilia juzgados por el contagio masivo de VIH y hepatitis C entre 1985 y 1992. Más de 1.000 personas resultaron infectadas y la mayoría murió.

Los tres imputados son los médicos Pedro Raúl Pérez Bianco, de 75 años, y Miguel de Tezanos Pinto, de 88 años, y el abogado Eduardo Biedma, de 78 años. La causa, que fue elevada a juicio oral en agosto del año pasado, pasó por varias instancias judiciales, incluyendo sobreseimientos del juez Claudio Bonadio por considerar que los delitos habrían prescrito.

El dictamen fue anulado por la Cámara de Apelaciones y la causa se reabrió en 2017. Gonzalo Giadone, abogado de los querellantes, ya había expresado entonces que “el delito no prescribe hasta que no fallezca el último hemofílico contagiado de VIH y hepatitis C”.

Los casos de contagio se produjeron entre 1985 y 1991 en pacientes que eran tratados en la Fundación de la Hemofilia por sus problemas de salud. También habían sido denunciados los titulares de los laboratorios Bayer, Gador, Inmuno y Merieux, por propagación de enfermedad peligrosa, pero luego fueron desvinculados de la pesquisa.