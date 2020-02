“El Gobierno no es un club de amigos”, dijo Berni

Sergio Berni salió a ponerle paños fríos a la controversia que generó su pedido a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para que retire las fuerzas federales de la Provincia.

Ambos funcionarios se reunieron, junto al gobernador Axel Kicillof, para acordar la conformación de una mesa operativa conjunta para coordinar el despliegue de las fuerzas federales en el territorio provincial.

Antes de reunirse con la ministra para “coordinar” el uso de estas fuerzas, Berni dijo que la pelea con Frederic “ya está superada”, pero insistió en que “el Gobierno no es un club de amigos”.

Y además, Berni se involucró en la urticante cuestión de los presos políticos en la Argentina, por la cual hay diferencias serias y de volumen alto entre la Casa Rosada y un arco importante del kirchnerismo, entre los que se encuentra justamente Kicillof.

“Sí, creo que en la Argentina hay presos políticos, que esos presos políticos estuvieron presentes durante el gobierno del ingeniero Macri y ahora la Justicia tendrá que resolver el problema”, sentenció el ministro bonaerense.

En diálogo con La Red, también defendió sin tapujos a Julio De Vido. “Creo absolutamente en la inocencia de De Vido, no tengo ninguna duda, porque lo conozco hace muchos años, más allá de que tengo muchas diferencias a veces hasta políticas, pero creo en su inocencia porque todavía no tiene una definición en las causas de corrupción”.

Con las diferencias marcadas previamente, Berni se sentó por la tarde con Frederic y avanzaron en la implementación de una mesa operativa conjunta de coordinación que permitirá conocer la magnitud del despliegue de las fuerzas federales en la Provincia”.

“Así, el gobierno bonaerense podrá contar con información sobre los efectivos que se desempeñan en su territorio para facilitar la articulación con las fuerzas provinciales”, se consignó.

Una fuente del gobierno provincial explicó que se trata de un convenio similar al que firmó la Nación con el gobierno de Santa Fe por el que se conforma una mesa para coordinar el desplazamiento de las fuerzas federales en la Provincia.

Detalló que esa mesa “está conformada por un representante de la Nación, uno de Provincia y uno de cada una de las fuerzas federales que patrullan zonas de la provincia de Buenos Aires” y sostuvo que la firma de ese convenio “fue uno de los pedidos que hizo hoy el presidente Alberto Fernández a Kicillof” durante la reunión que mantuvieron al mediodía.