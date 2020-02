El Gobierno rechazó el pedido de Berni y no retirará sus fuerzas

A pesar de la exigencia del secretario de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, de que retiraran las fuerzas nacionales de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno anunció ayer que no modificará el despliegue de estas.

Tras la carta enviada por Berni a la ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic, desde la cartera nacional sostuvieron que la nota no era institucional.

“No estaba firmada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es quien tiene la potestad sobre las definiciones de cómo proteger a los ciudadanos bonaerenses, por ende, no se tomará ninguna medida al respecto”, aclaró la ministra Frederic.

En referencia a la misiva y a la situación que se generó, el presidente Alberto Fernández se expresó ayer durante una entrevista hecha para Radio Continental y aclaró que “las provincias son responsables de su seguridad” y que “lo que hace el Estado nacional es colaborar y coordinar con ellos” cuando debe hacerlo.

“Lo que está claro es que todos nosotros queremos -y lo hablé con Axel (Kicillof) el sábado- trabajar para que los bonaerenses y toda la Argentina viva en paz, y que la inseguridad no sea un problema”, aseveró Fernández.

En este sentido, planteó que, “si Berni tiene un método propio, que lo aplique, es su responsabilidad”, y subrayó que, de parte de la Nación, lo que existe es ánimo de “ayudar” y “no de polemizar”.