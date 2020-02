Guzmán adelantó que la Argentina pedirá reestructurar la deuda con el Club de París

Martín Guzmán adelantó que la Argentina pedirá reestructurar parte de la deuda con el Club de París, ya que paga tasas “insostenibles” que, a su criterio, son incompatibles con las reglas de la arquitectura financiera internacional.

Ante un auditorio que asistió al seminario sobre “Nuevas formas de fraternidad solidaria de inclusión, integración e innovación (I+I+I)”, que se realizó en el Vaticano ante personalidades de las finanzas mundiales y organismos multilaterales, Guzmán expresó que “un acercamiento constructivo con el FMI no es suficiente; el Club de París es un problema que hay que abordar”.

“Una tasa de 9% que pagará la Argentina en 2020 y 2021 no es sostenible y es una muy mala ancla para el resto de la reestructuración de la deuda, y no es ‘pari passu’ (igualdad de condiciones) con el resto” de los acreedores, según las normas de la actual arquitectura financiera internacional, añadió.

El ministro de Economía ratificó el compromiso del Gobierno por “hacer un esfuerzo y resolver el tema de la deuda de la manera más ordenada” y explicó que la iniciativa no aplicará austeridad fiscal y que Argentina tuvo que redefinir sus “prioridades”.

Papa Francisco

El papa Francisco disertó en el seminario e instó a la comunidad internacional a “encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y el progreso” y aseguró que las deudas no pueden ser pagadas con “sacrificios insoportables”.

“En estos casos es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho del pueblo”.