El Papa Francisco se comunicó con los padres de Fernando Báez Sosa

La mamá de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, confirmó que recibieron la llamada del papa Francisco, quien les transmitió su bendición y asegurarles que los va a "acompañar siempre".

En la puerta de su casas en Recoleta, Graciela contó que el Sumo Pontífice les dijo que "está presente con nosotros, en nuestro dolor, que es muy grande, nos dio su bendición y nos dijo que pronto volverá a llamarnos".

De acuerdo a lo que contó la madre del chico asesinado, Francisco consiguió el número a través del Colegio Marianista, del barrio porteño de Caballito, donde había completado sus estudios secundarios Fernando.

En su relato ante los medios de comunicación detalló cómo fue el momento de la llamada: "Yo por lo general me levanto tarde porque tomo una pastilla para que se me pase más rápido esta tristeza. El día se me hace largo. A las 11:00 de ayer sonó el teléfono de mi marido y atendió. Salía medio entrecortada y le dijo que era el Papa. Fue un día muy bendecido para nosotros. Nos emocionamos mucho".