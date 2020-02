Las ventas minoristas cayeron 3,5 por ciento en el mes de enero

Las ventas en los comercios minoristas de todo el país medidas en cantidades cayeron en enero un 3,5 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2019. Así surge de la medición de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que también arroja como resultado que la modalidad de venta online creció 1,8 por ciento pero que en los locales físicos descendió 4,1.

La medición se realizó en base a 1.100 comercios de todo el país, entre el miércoles y el sábado, y arrojó que las ventas en los locales al público declinaron 4,1 por ciento anual, mientras que en la modalidad online subieron 1,8 por ciento, un fenómeno que desde la entidad atribuyen a los segmentos más jóvenes y que viene creciendo en forma sostenida desde “hace tiempo”.

En tanto, en la modalidad presencial, las bajas más fuertes en la comparación interanual de este enero con el de 2019 se registraron en los rubros de bijuoterie, relojerías y joyerías, con una caída del 9,5 por ciento, y el de ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción, con una baja del 8,4 por ciento.

En tanto, las menores bajas en la comparación se dieron en el rubro de alimentos y bebidas, donde se registró una caída del 2,5 por ciento, en tanto que en muebles, decoración y textiles para el hogar, la retracción fue del 0,4 por ciento y en el de la indumentaria, del 2,7.

Aumento del 12,4%

El informe también señala que este enero los comercios recibieron la mercadería de sus proveedores con un aumento promedio del 12,4 por ciento, en el caso de los productos importados y de 10,2 por ciento, en los nacionales.

Y afirma que los mayores incrementos se dieron en el rubro de Indumentaria, con una suba mensual 16,2 por ciento para los productos importados y 14,8 por ciento, en el caso de los nacionales.

Por otra parte, el estudio de CAME también midió los ingresos adicionales de diciembre y enero, como el medio aguinaldo, bono u otro beneficio.

En este caso, desde la entidad afirmaron que el 37,3 por ciento no recibió nada ni cree que recibirá, en tanto que el 34,4 por ciento lo destinó o destinará a consumo corriente, el 19,5 por ciento lo usó para cancelar deudas financieras o impositivas y el 4,1 por ciento, a ahorro en tanto que el 3,6 por ciento, a vacaciones.

A pesar de que la mayoría de los encuestados destinará los ingresos adicionales al consumo corriente, afirmaron desde la entidad, “las ventas no lograron repuntar”.

El trabajo cubrió un universo de 1.100 comercios pyme de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior del país.