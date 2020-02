El Senado debate el miércoles el proyecto sobre deuda externa

El Senado se reactivará el próximo martes cuando trate en comisión el proyecto sobre sostenibilidad de la deuda pública externa que días atrás cosechó media sanción en la Cámara de Diputados, en tanto el miércoles la iniciativa llegará al recinto y se espera unanimidad en el voto y un trámite sencillo.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el cordobés peronista Carlos Caserio (Frente de Todos), abordará el proyecto el martes a las 11:00 y se espera que al cabo de la reunión la totalidad de sus miembros estampen su firma al dictamen tal como llegó de Diputados.

Dado que el despacho no tendrá los siete días de vigencia, requerirá de una mayoría especial de dos tercios para su tratamiento sobre tablas.

El pedido de sesión había sido presentado por el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, junto a sus pares Mario Pais, Silvia Sapag, Antonio Rodas e Inés Blas.

Tomando en cuenta el antecedente inmediato en Diputados con el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se descuenta que en el Senado la oposición prestará sus votos.

En Diputados, el proyecto que declara "prioritaria para el interés de la República Argentina" la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa bajo jurisdicción extranjera, fue aprobado con 224 positivos y dos en contra por parte del Frente de Izquierda, pero en el Senado no hay legisladores de esa extracción partidaria por lo que se espera que se alcance la unanimidad en el voto a favor de la iniciativa.

El temario de la sesión extraordinaria -la primera del año en la Cámara alta- también contempla el tratamiento de los pliegos de embajadores de Jorge Argüello, propuesto para ocupar la sede de Washington como representante ante Estados Unidos; del diputado nacional saliente Daniel Scioli, designado en Brasil; del ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri en Israel; del ex mandatario chaqueño Domingo Peppo en Paraguay; del ex ministro de Justicia Alberto Iribarne en Uruguay; del ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, en Perú; y de Rodolfo Gil en Portugal.