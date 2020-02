Suben precios de segundas marcas

La Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC) alertó sobre incrementos en artículos de segundas marcas en el primer mes del año y pidió una "sanción ejemplificadora" para los formadores de precios que tienen un comportamiento "inconstitucional" y aplican subas "artificialmente".

El titular de la entidad, Osvaldo Bassano, advirtió que ese tipo de conductas "destruye el bolsillo del consumidor" y al pedir mayor regulación y sanciones, argumentó: "Esto no es de un país comunista ni Venezuela, lo hacen en Inglaterra".

"Hay que sancionarlos, no queda otra alternativa", insistió y remarcó que se debe "cumplir con las normas de derecho del consumidor". En ese sentido, enfatizó: "No estamos pidiendo una locura, sino que se cumpla con el derecho del consumidor".

Ganaron mucho dinero en los últimos cuatro años y se resisten a tener un porcentaje menor de ganancia, no de pérdida.

Evaluó que hay un "gran monopolio en la producción y comercialización de alimentos" y afirmó: "Los productores de alimentos están manipulando bastante mal el tema de los precios porque los incrementan artificialmente".

"Están incrementando los productos de segundas marcas. Teniendo en cuenta que Precios cuidados tiene primeras marcas, aumentan los productos de las segundas", apuntó Bassano, quien criticó que "ganaron mucho dinero en los últimos cuatro años y se resisten a tener un porcentaje menor de ganancia, no de pérdida".

De ese modo, sostuvo que "nunca pierden" y señaló: "Encontramos en enero que los productos que no están dentro de Precios Cuidados pueden haber tenido un movimiento promedio de dos o tres por ciento".

"El mercado tiene nombre y apellido", fustigó y pidió "aplicar las normas a favor del pueblo", con lo que reclamó "una sanción ejemplificadora". Según su criterio, "no queda otra alternativa" dado que el comportamiento por parte de los formadores de precios es "inconstitucional".

"Insistimos en generar normas jurídicas muy fuertes", destacó y pidió que los consumidores no compren cuando un producto cuenta con un precio muy elevado. "No les compren porque es demasiada la ganancia que tienen", se quejó y recomendó acudir a mayoristas dado que allí hay "mejores precios" que en hipermercados.