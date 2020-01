Alfonsín advirtió que Macri empeoró todo

El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín sostuvo que durante el gobierno que encabezó Mauricio Macri no solo no se solucionaron los problemas de los argentinos, sino que "se agravaron". En ese sentido, ratificó que “Macri empeoró todo”.

"Lamentablemente, después de cuatro años el balance que tenemos que hacer es negativo. Los principales problemas de 2015 no solo no se resolvieron, tampoco mejoraron. Es más, empeoraron, se agravaron", sentenció Alfonsín.

"Más inflación, más desempleo, más recesión, más pobreza, más indigencia, más deuda, cepos cambiarios, en fin… No se registró una mejoría, y por eso se perdieron las elecciones", agregó el hijo del expresidente Raúl Alfonsín.

El dirigente radical sostuvo que lo que pasó durante los últimos cuatro años "fue consecuencia de que el PRO tomó decisiones hacia la idea de que lo mejor que pueden hacer los gobiernos con la economía de un país es meterse lo menos posible con ella, dejar que actúe el mercado".