Macri dejó una deuda de $ 35.000 millones

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, ratificó que la deuda que dejó el gobierno de Cambiemos asciende a "35 mil millones de pesos en concepto de obras que se realizaron y no se pagaron" y volvió a reclamar que deje su cargo el personal político nombrado por la gestión anterior, que "pide doble indemnización, que no corresponde".

Además, remarcó que "hay una parte de la deuda documentada" y otra que "no se puede comprobar" pero que "todos los días viene un contratista o un gobernador y nos reclama algún compromiso asumido no cumplido. No obstante, nosotros, por mandato del presidente Alberto Fernández, tenemos la firma convicción de poner de pie la obra pública", remarcó el ministro.

Katopodis contó también que la gestión de Mauricio Macri generó un "aumento de la estructura jerárquica de Vialidad, donde se encontraron más jefes que empleados" y puso como ejemplo el hecho de que "se crearon 85 gerencias con sueldos de 200 mil pesos".

En este sentido, se comprometió a "jerarquizar Vialidad como organismo rector" y reseñó que "ya se le pidió la renuncia a los cargos políticos que crearon y multiplicaron en la administración anterior".

"Ellos reclamaron doble indemnización y les explicamos que no corresponde, que llegaron con la política y que se van con la política, como debe ser", puntualizó el exintendente de la comuna bonaerense San Martín.

También dijo que el gobierno "continuará las obras que haya que continuar, sin importar si comenzaron con la gestión anterior". "No nos importa quién cortó la cinta".