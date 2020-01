Fernández profundiza el giro de la política exterior

Antes de viajar a Israel y dejar a cargo del Poder Ejecutivo a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández dispuso una serie de cambios que demuestran el giro argentino en su política de relaciones exteriores.

La Cancillería, a cargo de Felipe Solá, resolvió el regreso al país y la finalización de sus funciones en el extranjero de los hasta ahora embajadores argentinos ante el Reino Unido y ante los organismos internacionales en Ginebra (Suiza).

Se trata de los diplomáticos Renato Sersale Di Cerisano (Reino Unido) y Carlos Foradori (Ginebra), cuyo regreso para cumplir funciones en el Palacio San Martín quedó formalizado en los decretos 82 y 83 del 2020.

Además, también publicado ayer en el Boletín Oficial, mediante el decreto 86, el gobierno dio por finalizado el desempeño en el Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación de los diplomáticos Roberto García Moritán, Fernando Petrella y Jorge Herrera Vegas.

En noviembre último, la administración de Mauricio Macri había decidido que 16 embajadores políticos (no de carrera diplomática) debían dejar cada una de sus sedes y volver al país antes del 10 de diciembre.

Fueron los casos de los embajadores argentinos ante Bolivia, Miguel Álvarez García; Colombia, Marcelo Stubrin; China, Diego Guelar; Chile, José Octavio Bordón; Unesco, Rodolfo Terragno; España, Ramón Puerta; Portugal, Oscar Moscariello; Estados Unidos, Fernando Oris de Roa; y Uruguay, Mario Barletta, entre otros.

Por otra parte la diplomática Alicia Castro será designada embajadora argentina en Rusia, según lo decidido por el Gobierno, aunque el pliego de la ex diputada debe conseguir todavía la aprobación del Senado.

Así lo confirmaron a Télam fuentes oficiales, que aclararon que resta esperar el anuncio formal.

La agencia de noticias rusa Sputnik dio como un hecho la designación pero también aclaró que “falta confirmar” la decisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fernández ya lleva designados varios embajadores de los llamados políticos -no de carrera-, entre los que se cuentan Carlos Tomada, en México; Rafael Bielsa, en Chile; Jorge Argüello, en Estados Unidos, Sergio Urribarri, en Israel; y Carlos “Chacho” Álvarez en Perú.

Según el decreto 337 de 1995, el Poder Ejecutivo puede designar hasta 25 embajadores políticos.

Alberto Fernández partió ayer a las 14:05 a Jerusalén para participar de los actos oficiales del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, establecido por la Unesco para recordar la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau que realizó el ejército ruso en febrero de 1945.