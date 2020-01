Se reactiva la renovación del aeropuerto de Ezeiza

Así lo sostuvo el ministro de Transporte, Mario Meoni. Con la reactivación de estas obras, que se encontraban paralizadas, se moderniza el aeropuerto que, con más de un millón de pasajeros al mes, es la principal terminal aérea de ingreso al país, acompañando y potenciando el desarrollo del turismo en la Argentina.

El Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, recorrió días pasados el aeropuerto internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” las obras en la nueva terminal de partidas y la torre de control, que fueron reactivadas.

“Estamos muy contentos de volver a poner en marcha estás obras que eran trascendentales y muy importantes. Lamentablemente, a veces, por la decisión de apresurar las obras con sentido político y no con el tiempo determinado que requiere cada obra, se pone en riesgo la seguridad de las personas.” Sostuvo Mario Meoni, y agregó: “Creemos que la Argentina tiene que tener un marco receptivo de turistas muy importante y esta obra es imprescindible también para que los argentinos que vuelan puedan tener un buen lugar de despegue cómodo y eficiente. El aeropuerto de Ezeiza es central para el desarrollo del país y hoy está creciendo para que la Argentina esté entre los principales lugares del mundo respecto de la recepción de pasajeros.”

El nuevo edificio, con casi 45.000 metros cuadrados de superficie, está distribuido en dos plantas más un subsuelo. La planta baja, donde se ubica la figura con forma de globo Zeppelin, de 6500 m2, estará destinado al retiro de equipajes, los controles de aduana y un hall de arribos público. Albergará las operaciones de control de seguridad y control migratorio, áreas administrativas y comerciales y las plantas de embarques y arribos.

Sobre la Torre de Control, el ministro dijo: “La torre de control del Aeropuerto de Ezeiza está paralizada hace meses. Poner en marcha esta obra para que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sea el que todos queremos tener es un compromiso más que asumimos, por eso estamos satisfechos de que todos los argentinos y todos los turistas que vienen a visitarnos a nuestro país puedan aprovechar esta gran obra. Que todos estemos integrados en un país federal es uno de los principales objetivos del Presidente Alberto Fernández.”

La nueva terminal tendrá 166 puestos de check in distribuidos en 5 islas y 128 puestos de self check-in, más un nuevo sistema de traslado de equipaje, denominado BHS (Baggage Handling System), que incorpora tecnología de avanzada, completamente automatizado y con mayor seguridad. Este equipamiento tiene una capacidad para procesar hasta 4275 equipajes por hora, contra los por hora del sistema actual.

Es el primer sistema automatizado de entrega de equipaje que se instalará en Argentina y en toda América Latina. Los pasajeros deberán ingresar los datos, tomar la etiqueta que entrega la máquina, ponerla en el equipaje y depositarlo en la cinta transportadora que llevará la valija hasta el avión. Habrá 4 puestos en la entrada de la terminal y otros 20 puestos junto con los mostradores de check- in.

Las obras forman parte de un proyecto integral que incluye la remodelación del área de preembarque de la Terminal A, la pista principal, nuevos estacionamientos, así como el área de arribos Terminal A, un nuevo sistema vial y la nueva calle de rodaje a cabecera 35, que se encuentran en ejecución.

Las obras están a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación, a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos – ORSNA-, junto con Aeropuertos Argentina 2000.