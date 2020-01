Desde la comunidad judía insisten en que al fiscal Nisman lo “asesinaron”

La comunidad judía conmemoró el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman en una ceremonia íntima en el cementerio de la localidad bonaerense de La Tablada, en el que renovó su pedido de justicia.

La madre del fiscal, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra Nisman, asistieron junto a amigos y dirigentes de la comunidad judía al acto realizado frente a la tumba del fiscal. Sin embargo, no estuvieron su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado y las hijas Iara y Kala Nisman, como sucedió en otros años.

El rabino Sergio Bergman, ex ministro de Ambiente del Gobierno de Mauricio Macri, ofició la ceremonia religiosa y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, brazo político de la comunidad judía local), Jorge Knoblovits, dio luego un discurso en el que urgió a la Justicia a dar más “certezas” sobre la muerte de Nisman.

“Hablamos de certezas, vergüenzas y pudor. Alberto fue asesinado porque tenemos la certeza, hay una sentencia judicial que así lo determina y esas certezas están impactadas en la causa judicial”, declaró Knoblovits a la prensa luego de la ceremonia. El presidente de la DAIA instó además a los políticos a no inmiscuirse en las investigaciones judiciales. “Todo se tiene que manejar dentro del espacio del Derecho, que es una causa judicial, lo mismo tiene que suceder con la causa AMIA, después de que Alberto pudo enderezarla después del juicio por encubrimiento y después de lo que sucedió con el juez Galeano y los fiscales, y descubrir cuál fue la trama para llegar a Hezbolá”, explicó Knoblovits.

Este año, la dirigencia de la comunidad judía argentina, la más numerosa de América Latina, optó por esta ceremonia en el cementerio de La Tablada. “Hay que separar la política del recuerdo de Nisman”, aclaró el presidente de la DAIA.

Las entidades que representan a la comunidad judía decidieron no participar el sábado en la manifestación ciudadana que tuvo lugar en la explanada junto al Teatro Colón de Buenos Aires, convocada bajo el lema “Justicia perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio”, aunque sí asistieron la madre del fiscal y personalidades de la oposición.

Comunicado de la AMIA

Mientras, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pidió el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman y sostuvo que “la sociedad no puede resignarse a la impunidad, a las sospechas y a las dudas”.

En un comunicado firmado por su presidente, Ariel Eichbaum, la entidad añadió que “por el momento la Justicia está investigando un homicidio, y tal como lo determinó, la muerte de Nisman está vinculada con la tarea que llevó adelante, durante diez años, al frente de la investigación del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 contra la AMIA”.