Piden juicio político a la ministra de Seguridad

La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió anunció que pedirá el juicio político para la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, por “interferir en el Poder Judicial” en el marco de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, un hecho que consideró un “crimen de Estado”.

“Desde la Coalición Cívica pediremos el juicio político a la ministra de Seguridad por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”, publicó Carrió en su cuenta de Twitter.

La legisladora indicó que señala a Frederic “por interferir en el Poder Judicial para garantizar la impunidad de un crimen de Estado como el de Nisman”.

La misma publicación fue divulgada en redes sociales por otros referentes de la Coalición Cívica como el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente del partido.

La oposición le apunta a la ministra por su pedido de “revisar” el peritaje de la Gendarmería Nacional, la clave que dio un giro en la causa y habló de un homicidio y no de un suicidio.

Pero también por declaraciones de Frederic sobre el Hezbolá: “Considerarla como una organización terrorista es comprarnos un problema que no tenemos”, dijo.

Bullrich, en la misma sintonía

Mientras, también la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich consideró que hubo una “intromisión brutal del Poder Ejecutivo en la causa” por la muerte del fiscal Nisman, “como si tuviera jurisdicción para hacerlo y queriendo reescribir un relato”.

En declaraciones radiales, Bullrich atribuyó el tono “opositor” de la marcha realizada el sábado en Capital Federal en homenaje a Nisman a la postura que adoptó el Gobierno sobre el caso.

“El problema no es que la marcha haya tenido un tono opositor”, sostuvo la designada presidenta del PRO, quien agregó: “El problema es que el gobierno de (Alberto) Fernández, en vez de mantener la investigación, como se estaba haciendo, en un ámbito en la Justicia, quiso llevar parte de esa investigación al Poder Ejecutivo, diciendo que iba a hacer una investigación de la pericia, como si tuviera jurisdicción para hacerlo y queriendo reescribir un relato”.

“¿Cómo hubiera sido el quinto aniversario de la muerte de Nisman si no hubiera habido esta intromisión brutal del Poder Ejecutivo en la causa? Hubiera sido un aniversario de recordación donde no hubiera estado este componente. Y ese componente lo agrega el gobierno al querer meterse en una causa”, subrayó.

El Gobierno, a través de la ministra Frederic, dijo que podría haber un “análisis técnico, inicialmente interno, de lo realizado por la Dirección de Pericias” de Gendarmería -que determinó un supuesto homicidio-, que estará a cargo de una comisión, que también tendrá entre sus integrantes a expertos de esa fuerza.

Para Bullrich “se abrió la misma situación de 2015”, en referencia a una supuesta intención del kirchnerismo de “querer manejar la causa desde el Poder Ejecutivo”.

“En el 2015 era un bombardeo contra Nisman y una situación de enorme agresión contra Nisman y su familia y también, ni bien empezó este gobierno”, añadió.