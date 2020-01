Flexibilizan el cepo al dólar para que inviertan en el país

El Banco Central de la República Argentina (Bcra) resolvió este jueves flexibilizar el cepo cambiario y permitir que las empresas que inviertan en la Argentina puedan comprar dólares para girar sus utilidades al exterior.

La autoridad monetaria que preside Miguel Pesce así lo estableció a través de la comunicación “6869”, en la que se indica que “las entidades podrán dar acceso al mercado de cambios para girar divisas al exterior en concepto de utilidades y dividendos a accionistas no residentes” cuando cumplan una serie de requisitos.

Principalmente, la condición que impuso el Central es que los fondos a transferir al exterior no deberán superar el “30 por ciento” de los dólares que esas compañías traigan al país para proyectos de inversión y que deberán liquidarse en el mercado de cambios.

“El monto total de transferencias por este concepto cursadas a través del mercado de cambios desde el 17.01.2020, incluido el pago cuyo curso se está solicitando, no supere el 30% del valor de los nuevos aportes de inversión extranjera directa en empresas residentes ingresados y liquidados a través del mercado de cambios a partir de la mencionada fecha”, detalla el texto oficial. Y la otra gran pauta a cumplir es que la operación para acceder a los dólares que luego se girarán en concepto de pago de utilidades y dividendos a accionistas no residentes, se deberá realizar recién a los 30 días de haber vendido en el mercado doméstico las divisas ingresadas desde el exterior.