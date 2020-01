“Volvieron los bolsos”, dijo Bullrich por los dólares sin declarar que venían al país

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ironizó ayer con la noticia de la detención de una mujer en la frontera de Bolivia y Argentina, con 100.000 dólares sin declarar, ocurrida hace algunos días, al sostener que “volvieron los bolsos”.

A través de su cuenta de Twitter, Bullrich sugirió una cierta continuidad entre los casos del venezolano Antonini Wilson y de José López con lo ocurrido días atrás con María Palacios, una mujer que ocupa un puesto en la petrolera venezolana Pdvsa, y que fue detenida en la frontera boliviana cuando intentaba cruzar a Argentina con 100.000 dólares.

“Volvieron los bolsos. En 2007 Antonini Wilson trajo USD 800.000 en un avión de Pdvsa para financiar a los K. En 2016, los bolsos de López. Días atrás detuvieron a Palacios en Bolivia con USD 100.000 que venían al país para financiar a Evo Morales. ¿Los iba a declarar y pagar el 30%?”, escribió la ex ministra.

El miércoles 8, una mujer fue detenida en el aeropuerto boliviano de El Alto cuando esperaba abordar un vuelo con destino a Argentina y llevaba esos 100.000 dólares sin declarar en su equipaje.

El gobierno de la mandataria de facto Jeanine Añez la acusó, a través del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de financiar las actividades políticas del ex presidente Evo Morales.

La mujer, identificada como María P.A., fue presentada ante la prensa por el mismo Murillo, quien aseguró que la detenida tenía un vínculo laboral con Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Morales.

Bullrich citó una nota de Clarín en la que se menciona que “aunque la primera sospecha era que Palacios iba a utilizar ese dinero para auxiliar al ex presidente Morales, su declaración apuntó a Pdvsa Argentina”.