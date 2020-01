Energía: un funcionario dejó el cargo antes de jurar

Apenas dos días después de haber sido nombrado oficialmente, y sin llegar a jurar en su cargo, un funcionario de la secretaría de Energía decidió dejar su cargo, en lo que se convirtió en la primera renuncia de la gestión de Alberto Fernández.

Maximiliano Galli había sido nombrado el miércoles formalmente como secretario Administrativo de la secretaría de Energía de la Nación, bajo la órbita de Sergio Lanzani.

Sin embargo, este viernes, horas antes de su jura prevista para las 9.30, comunicó su salida a través de un mail en el que dejó trascender las “diferencias” y “enfrentamientos personales” que lo motivaron.

“Hola a todos. Como sabrán, y si no, se enteran por esta nota, hoy presento mi renuncia al cargo. No tengo más que palabras de agradecimiento y admiración para todos y cada uno de ustedes”, comienza el mensaje privado de Galli, según publica el sitio Econojornal.

“No tengo la menor duda de que el Ing. Sergio Lanziani será un gran secretario de Energía, como merece este país, y estoy seguro de que este gran equipo que todos ustedes conforman lo apoyará de manera excepcional. Así me lo demostraron en este mes juntos”, agregó, aunque no trascendieron los motivos de su salida.