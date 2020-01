Expectativa por un aumento de suma fija que alcanzará a los estatales

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró anoche que, al igual que quienes se desempeñen en el ámbito privado, los empleados del sector público también cobrarán una suma fija de incremento salarial.

“Los estatales también estarán contemplados en los aumentos”, dijo el funcionario en declaraciones a la televisión.

“Los estatales tienen un régimen distinto. Tienen aumentos previstos en enero y febrero. Si bien es un mecanismo distinto, están contemplados en esos aumentos. Falta terminar de cerrar el número, pero va a ser una cifra importante que le pega a la base de los asalariados”, añadió Cafiero.

Pese a que evitó dar pistas sobre cuál sería el monto de la suma fija a cuenta, se estima que rondará entre los $6.000 y los $ 9.000.

Antes, había afirmado que el Gobierno “está pensando generar un aumento de suma fija, tanto para el sector público como privado, a cuenta de las paritarias”.

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el funcionario aclaró, además, que más allá de los incrementos de suma fija, las paritarias se están desarrollando “libres y abiertas”.

Subrayó también que “se está en plena negociación” con sindicalistas y empresarios y agregó que el acuerdo entre patrones y trabajadores “es una herramienta que genera un mayor desarrollo social”.

“Pedidos desmedidos”

El presidente Alberto Fernández dijo que “entre hoy y mañana” se realizarán anuncios en relación a aumentos a privados y estatales, y le pidió a los sindicalistas que “no hagan pedidos desmedidos” ya que “todo repercute sobre el resultado de la economía”.

“Queremos que las paritarias funcionen. Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el propósito de que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan”, dijo Fernández.

En ese marco, el mandatario agregó: “Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. Tampoco hagamos pedidos desmedidos, porque todo repercute sobre el resultado de la economía. Todos tenemos que ser cuidadosos”. Asimismo, Fernández confirmó que “entre hoy y mañana” se anunciarán medidas al respecto, y que el acuerdo que elabora el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, “está bastante avanzado”.

Por otro lado, afirmó que el Gobierno nacional “va a cuidar a fondo que no se rompa” el programa Precios Cuidados y destacó el acuerdo alcanzado con supermercadistas y productores para bajar los precios de los productos alimenticios incluidos en el programa temporal de reducción de IVA que venció ayer, y que había sido aplicado por el ex presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral.

“Precios Cuidados empieza hoy y, obviamente, vamos a cuidar a fondo que eso no se rompa. Es parte del éxito de lo que queremos: que la economía se tranquilice, salir de esta zozobra de pensar cuánto van a subir los precios. Es imposible vivir así cuando no hay causas que lo justifiquen”, dijo el mandatario.