Caso Nisman: “Hasta hoy las pruebas no dan lugar a pensar en un asesinato”

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que las pruebas conseguidas hasta ahora sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman “no dan lugar a pensar que hubo un asesinato” y dijo que la pericia de Gendarmería sobre ese hecho “parece carecer de todo rigor científico”.

De esta manera el Presidente compartió las dudas manifestadas recientemente sobre esos estudios por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien expresó además su intención de pedir una nueva pericia sobre la muerte del representante del Ministerio Público que investigó el atentado a la Amia, ocurrida en enero de 2015. “Hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato”, dijo Fernández al diario Clarín.

Y aseveró que la teoría del crimen está sostenida por “una pericia de Gendarmería que parece carecer de todo rigor científico”.

El Presidente minimizó así declaraciones suyas de hace alrededor de dos años, cuando expresó que “hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado”, expresiones que están contenidas en un flamante documental televisivo sobre la muerte de Nisman.

El primer mandatario dijo ayer: “Yo soy un abogado y ante una muerte como esa siempre me permito dudar. Sin embargo siempre dije que esa duda me llevaba a afirmar la teoría de la novela policial. ‘Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino’”.