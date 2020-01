Los mensajes de los políticos por el Año Nuevo

El presidente Alberto Fernández destacó que en 2019 la Argentina "cambió el rumbo y tiene nuevas prioridades" y llamó a "construir" un 2020 una nación "unida, solidaria y de pie", al tiempo que su antecesor, Mauricio Macri, afirmó que "el río del cambio avanza sin parar".

"Despedimos el 2019 en una Argentina que cambió el rumbo y tiene nuevas prioridades: los más vulnerables. En 2020 sigamos construyendo entre todos esa Argentina que soñamos. Una Argentina unida y solidaria. Una Argentina de pie. Feliz año nuevo para todos y todas", sostuvo el jefe de Estado.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario publicó un video en el que enumeró las principales medidas impulsadas en los primeros 20 días de gestión y destacó "el cambio de prioridades" que inició el 10 de diciembre pasado y subrayó que fue para "atender primero a los que más necesitan".

"Todos me están ayudando a volver a levantarnos como lo hicimos algunas vez y construir la Argentina que soñamos y nos merecemos", remarcó el referente peronista. En tanto, en su nuevo rol de opositor y en modo vacaciones, Macri escribió una publicación en Facebook titulada "El río del cambio" .

"En estos días recibí algunos mensajes de personas que se sienten desalentadas porque creen que el cambio que comenzamos a hacer en 2015 quedó inconcluso, pero tenemos que recordar que nada ni nadie puede detener el cambio que pusimos en movimiento. Porque el cambio no depende de un gobierno, de un partido político ni de una elección. El cambio que nosotros emprendimos juntos pertenece a la fuerza transformadora de la época", expresó.

"No importa quién gobierne, tarde o temprano deberá orientarse al cambio, alinearse en la misma dirección en la que íbamos o dejar lugar a otros que se dirijan hacia ahí. Porque quien quiera ir en la dirección contraria al futuro será superado por la energía del cambio", afirmó el líder del PRO, para graficar su idea con la imagen de un río que "avanza de forma imparable".

Y agregó: "Entremos en esta época nueva que comienza con la alegría y la convicción de saber que el cambio nos llevará al destino que anhelamos. El río avanza sin parar. ¡Bienvenido 2020! Acá estamos, todos, juntos".

Por su parte, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, utilizó las redes sociales para hacer un balance anual y plantear las metas para el flamante año.

"2019... el año en que nos unimos para terminar con la pesadilla que arrasó nuestra tierra y nuestro pueblo. 2020... el año en que, con el esfuerzo y la solidaridad de todos y todas, vamos empezar a recuperar el trabajo, el futuro y los sueños. Felicidades compatriotas", escribió.

También mediante Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, manifestó: "Termina un año en el que comprendimos que a la Argentina la levantamos entre todos. Empieza otro donde los sueños, esperanza y proyectos de cada argentino y argentina pondrán al país de pie. ¡Muy feliz 2020 para TODOS!".

Desde París y junto a su nueva pareja, el periodista Enrique Sacco, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal recordó una imagen del último acto del Gobierno de Cambiemos en la Plaza de Mayo y escribió: "Gracias 2019 por el amor, las enseñanzas y todo lo bueno que me trajiste. 2020: te espero con ansias, para seguir cambiando".

A su vez, su sucesor, Axel Kicillof, publicó: "Despedimos un 2019 en el que la mayoría de los y las bonaerenses, democráticamente, eligieron nuevas prioridades: producción, trabajo, salud y educación. En este 2020, reafirmo mi compromiso y brindo para que comencemos a cambiar la historia de la Provincia.Feliz Año Nuevo!".