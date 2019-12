Realizaron un fuerte “tractorazo” en repudio a las retenciones

Unos 200 productores agropecuarios del sur de Santa Fe hicieron visible su malestar por la suba de las retenciones en una protesta que realizaron frente al Monumento a la Bandera de Rosario, el mismo lugar que en mayo de 2008 congregó a unas 200.000 personas que pidieron la derogación de la resolución 125 de retenciones móviles, que desató una pelea con la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Ricardo Formento, un pequeño productor agropecuario de la zona cercana a Cañada de Gómez, recordaba hoy esa multitud de 2008 que “logró dar vuelta” esa historia. “Hoy podríamos ser más, pero sabemos que la semilla tiene que germinar y crecer, siempre y cuando el Gobierno no reflexione y dé marcha atrás con estas medidas”, dijo. “Va a ocurrir lo que sucede siempre que se toca el precio y no a la renta, la producción va a caer”, reflexionó el productor.

Con camionetas estacionadas en la calle frente al Monumento a la Bandera, detrás estaban los tractores, y a unos metros de allí, en la vereda, se había conformado un círculo de un centenar de productores de la zona donde cada uno que tomaba el micrófono advertía sobre las consecuencias que causará el incremento de las retenciones, del 24,7 al 30 por ciento para la soja y del 6,7 al 12 por ciento al trigo y el maíz, entre otros productos.