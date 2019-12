Mendoza: derogan polémica ley minera

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció anoche que impulsa la derogación de la ley 9.209 que permitía el uso de sustancias químicas como el cianuro para la explotación minera, y que modificaba la antigua ley 7.722. Según explicaron desde la gobernación, “se enviará a la Legislatura el proyecto de derogación para ser tratado el lunes”.

Tras una reunión con los intendentes en el marco del espacio de diálogo abierto tras las polémicas, Suárez consideró que la norma no tenía el consenso de la mayoría de los mendocinos. “La licencia social no existe en la provincia de Mendoza”, afirmó y señaló que prometió que iba “a escuchar a los mendocinos”. “Después de escuchar a los intendentes he decidido mandar a la Legislatura la derogación de la ley”, afirmó. Por su parte, siete departamentos (San Rafael, San Carlos, Maipú, Lavalle, La Paz, Tunuyán y Santa Rosa) habían notificado su decisión de suspender sus fiestas de Vendimias hasta que no se lograra la derogación.