Mendoza: el gobernador suspendió la reglamentación de la ley minera

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció hoy que no reglamentará la ley 9.209, que facilita la explotación minera en la provincia, y se iniciará un diálogo abierto para lograr el consenso social porque, dijo, lo que más quiere es "el cuidado del agua”.

“No voy a reglamentar la ley, no estará vigente", afirmó Suárez, y anunció que se abrirá un diálogo con distintas organizaciones y la iglesia “para una gran convocatoria al diálogo e información de la gente".

“El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social", indicó el mandatario en conferencia de prensa realizada este mediodía en Casa de Gobierno.

Asimismo, Suárez criticó los “hechos de violencia, cortes de ruta, quejas de ciertos sectores, algunos muy violentos" y recordó que hasta “funcionarios recibimos amenazas y hostigamientos".

“La obligación del gobernador es mantener la paz social”, afirmó, y llamó a reflexionar en la actual situación en la que “Mendoza tiene un modelo económico que hace tiempo no crece ni genera riqueza, y donde hay un 40 por ciento de la población por debajo de la pobreza, que no comen o no pueden mandar a sus chicos al colegio y la están pasando muy mal”.

“En la campaña dije que íbamos a generar empleo para esa gente que la está pasando muy mal, y lo haremos haciendo las cosas bien, y preservando un bien tan preciado como es el agua”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, afirmó en relación a la reforma de la ley mendocina de minería que “el Presidente y todos en general estamos muy preocupados”, y recalcó sobre la movilización y la concientización de la ciudadanía de la provincia: “Me parece que marca un camino que, evidentemente, no tiene consenso en la sociedad mendocina”.

“Hay una cuenca hídrica -explicó el ministro- que es la del Desaguadero, la cuenca del Atuel, donde hay varias provincias. Por lo tanto, mi competencia como ministro de Ambiente está en cuidar los aspectos ambientales del agua”.

Y aclaró que “esto es una ley provincial y desde el '94, con la reforma constitucional, estos recursos son potestad de las provincias. La ley mendocina que habilita esta minería evidentemente no está teniendo consenso en la sociedad, y además es un tema que tiene que resolver el gobernador y la Legislatura de esa provincia”, afirmó el funcionario.

Sobre la vitalidad de este recurso natural, el ministro sostuvo que “hay estudios científicos, de la Academia, que están marcando evidentemente que Mendoza tiene un problema con el agua, hay escasez de este recurso. El cambio climático llevó a reducir los volúmenes de los glaciares y eso produce un estrés hídrico en la provincia”.