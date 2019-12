Alberto con la Mesa de Enlace: “El campo es un actor central de la Argentina”

Los referentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, quien destacó al campo como un actor central de la Argentina.

“Vamos a trabajar para crecer preservando a los pequeños productores y favoreciendo el desarrollo de todos”, sostuvo vía Twitter.

Del encuentro, participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Basterra dijo que la reunión fue “muy productiva” y señaló que fue el primer paso para “generar un canal de trabajo y de diálogo conjunto para avanzar hacia mecanismos que permitan que el aporte del campo sea cada vez más fructífero”.

“En este desafío de poner a la Argentina de pie el campo es un socio fundamental” dijo y luego afirmó que “el Presidente plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo, que no son un instrumento deseable para el funcionamiento de la economía, pero la responsabilidad que le cabe hace que tenga que ser analizado con mucho detalle el pedido de las entidades” agropecuarias.

“Discutimos el futuro que queremos, lo que tenemos hoy son medidas extraordinarias que esperamos que en el más breve lapso posible vayan atenuándose”, indicó.

“El Presidente propuso la modificación para que se incluya el tratamiento segmentado de los pequeños productores y el tratamiento específico para aquellas regiones que están lejos de los puertos”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que pretendemos es un modelo que respete el concepto de equidad, y que los pequeños y medianos productores, para que sean beneficiarios de un tratamiento diferenciado.

Antes de su aplicación, lo vamos a conversar con las entidades. Tenemos la voluntad expresa del Presidente de hacer un tratamiento diferencial”.

Según Basterra, el Jefe de Estado hizo un repaso de la “difícil situación fiscal que atraviesa el país”.

“Estamos viviendo un estado de excepción”, dijo Basterra para justificar las medidas que provocaron malestar en los productores agropecuarios.

Lejos del clima de batalla que atravesó el país por la implementación de la resolución 125, que buscó imponer el gobierno de Cristina Fernández en 2008, los representantes del campo advirtieron que hay “enojo” entre los productores y que anunciaron que buscarán desactivar las medidas de fuerzas que lanzaron algunas organizaciones.

Sobre el punto, Pelegrina dejó en claro la posición del sector. “Tenemos una pequeña diferencia semántica con Basterra, nosotros no hemos pedido ni solicitado que estén en el 30% tampoco, y hoy solicitamos que se elimine el incremental, pero no convalidamos las retenciones, en el sentido de que este mal impuesto debe ser eliminado”.

El aumento que habilitó la nueva iniciativa se sumó al que dispuso la última semana el Gobierno que elevó los derechos de exportación a la soja del 24,7 al 30 por ciento y del 6,7 al 12 por ciento al trigo y el maíz.

“No hubo ningún acuerdo. Le planteamos la situación al Presidente para que nos entienda y ver cómo seguimos construyendo una relación”, cerró Pelegrina.