Para Alberto, Cristina "cambió" porque de lo contrario "no sería presidente"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la vicepresidenta Cristina Fernández "cambió", ya que de lo contrario "no sería presidente", y resaltó que ambos son "amigos".

"Ella (Cristina Fernández) cambió, claro que cambió. Si no hubiera cambiado yo no sería presidente", enfatizó Fernández al ser consultado sobre si la ex mandataria "cambió" sus formas de relacionarse con los dirigentes del espacio político.

En declaraciones a América TV, el jefe de Estado manifestó: "Cristina y yo somos amigos, éramos amigos. Nos peleamos 10 años, como muchos en Argentina".

"Siempre planteé ese ejemplo para decir pongamos fin a la grieta. Cuando veo que hay amigos que no se hablan les digo: terminen con esa sonsera", expresó el Presidente.

Reiteró que "no hay congelamiento de los haberes" y aclaró que lo que se hizo es suspender el método de ajuste y reiteró que "en diciembre hubo un aumento y en marzo va a haber otro aumento y además las jubilaciones aumentaron para todos".

Sostuvo que "hoy la Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y la gente que viaja para esparcimiento tiene que entender".