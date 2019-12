Con modificaciones, Diputados debate la ley de Emergencia

Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados continuaba con el debate por el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Se prevé que la votación se concrete a la madrugada, el oficialismo logró el quorum, sin el bloque de Juntos por el Cambio, que se retiró del recinto tras acordar cambios en la iniciativa.

La Cámara de Diputados inició la sesión con la jura de los reemplazantes de los designados por Alberto Fernández y gobernadores en el Poder Ejecutivo nacional y provinciales. Los bloques opositores dieron quorum para habilitar esa instancia. Al rato, el oficialismo también consiguió superar las 129 presencias en el recinto, para tratar el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Además de los oficialistas, colaboraron con el quorum legisladores del Interbloque Federal, que responde a Graciela Camaño y Eduardo “Bali” Bucca, y de los diputados que conforman el bloque Unión para el Desarrollo Federal, liderado por el mendocino José Ramón. Luego de que el oficialismo consiguiera quorum, buena parte de los legisladores de Juntos por el Cambio regresó al recinto para la discusión del proyecto.

La oposición volvió al recinto luego de que el oficialismo lograra el quorum. Manifestarán sus reparos a la iniciativa y votarán en contra. Pero el Gobierno tiene los números para aprobar la iniciativa.

El primero en tomar la palabra fue el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien defendió el proyecto y destacó que “uno de los primeros objetivos que tenemos por delante es desterrar el hambre, reducir la desigualdad y volver a crecer” y admitió que la propuesta “suena dramática, pero la realidad es dramática. No es una descripción exagerada”.

En la misma línea, el flamante presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Darío Martínez, consideró que “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino, y esta es la deuda interna que ha dejado el Estado con sus habitantes”.

Por su parte, quien fuera predecesor de Martínez en Presupuesto y Hacienda, el macrista Luciano Laspina, criticó el proyecto y aseguró que si se aprueba, surgirán “jubilados de primera y de segunda”. “¿Alguien cree que se necesita una ley para subir las jubilaciones mínimas? Lo que quieren es congelar las jubilaciones superiores a la mínima: los veteranos de Malvinas, los adultos mayores, las pensiones no contributivas, de eso estamos hablando”, agregó el legislador.

En tanto, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se sumó al rechazo de Laspina y destacó que “no vamos a permitir que se instale desde el punto de vista semiótico que esto es una ley de solidaridad para sacar a la Argentina adelante. Llamemos a las cosas por su nombre: esta es una clara ley de plenos poderes para que el Ejecutivo haga lo que quiera”.

“No vamos a avalar ningún tipo de quita al nivel adquisitivo de nuestros jubilados. No vamos, de ninguna manera, a meterles la mano en el bolsillo otra vez a los pequeños y medianos productores que todos los días trabajan en nuestra Argentina”, agregó Ferraro.

A su turno, el diputado Eduardo Valdés defendió el proyecto del Frente de Todos y sostuvo que “algo nos pasa, algo no hacemos bien, no es los unos contra los otros. Los números hoy de la micro y la macroeconomía son emergencia. Y no lo hago cargo de esto sólo al gobierno anterior”.