Ex titulares de la Afip declararon como testigos

Los ex directores de la Afip durante la gestión de Cambiemos, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, declararon ayer como testigos en la causa por la deuda de la petrolera Oil Combustibles y cuestionaron los planes de pago especiales que otorgó ese organismo durante la gestión kirchnerista, aseguraron fuentes judiciales. El primero en declarar en los tribunales federales de Comodoro Py fue Abad quien dijo que él no otorgó planes de pagos como los que se le concedieron a Oil Combustibles porque carecían del “grado de publicidad” necesario y tenían “problemas de procedimiento”.

Abad abrió la etapa de declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral Federal 3, que juzga al también ex jefe de la Afip, Ricardo Echegaray, y a los empresarios dueños de Oil, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por presuntas irregularidades en planes de pago otorgados a la petrolera por el impuesto a la Transferencia de Combustibles.

El ex jefe de Afip en la primera parte del gobierno de Mauricio Macri evitó referirse a cuestiones puntuales vinculadas a la situación de los acusados o la petrolera porque está imputado en otra causa penal.