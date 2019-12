Denunciaron a un empresario cordobés que amenazó a Cristina Kirchner

Un empresario de la ciudad cordobesa de San Francisco fue denunciado ayer penalmente por haber posteado en redes sociales que lamentaba no haberle disparado un tiro a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, al manifestar su enojo por la actitud que dijo haber advertido por parte de la vicepresidenta hacia el ex presidente, Mauricio Macri, durante la asunción presidencial.

“Cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza…” publicó el empresario Roberto Maggi en su cuenta de Facebook.

El empresario, luego de que tomara estado público su posteo, se disculpó en la misma red social y dijo que se trató de “un exabrupto”.

“Es una locura lo que cometí y sería incapaz de hacer eso”, afirmó. Maggi explicó que el escrito fue motivado porque le dio “mucha bronca ver cómo la vicepresidenta le dio vuelta la cara al presidente saliente (Mauricio Macri) y no compartió ni su lapicera. Es una zoncera, pero a mí me dio mucha bronca y me senté en la computadora y escribí esto”, aclaró.

El fiscal federal de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, se hizo eco de la publicación y promovió una denuncia ante su par Graciela López de Filoñuk, al considerar que se trata de una “gravísima amenaza”. Por su parte, el fiscal federal de la ciudad de San Francisco, en el este provincial, Luis María Viaut, también actuó de oficio al respecto y abrió una investigación para determinar si constituye un delito.