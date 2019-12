Bolsonaro cambia de estrategia: “Argentina tiene mucho que ofrecer”

El presidente Jair Bolsonaro suavizó ayer sus críticas al nuevo Gobierno peronista de Argentina y dijo que espera que el país vecino tenga éxito porque es el mayor socio comercial de Brasil en América Latina.

“Argentina tiene mucho que ofrecernos y Brasil también tiene mucho que ofrecer a Argentina”, dijo Bolsonaro en un discurso ante el gremio empresarial CNI.

El mandatario había calificado antes al presidente Alberto Fernández como un “bandido de izquierda”, pero adoptó una postura más conciliadora desde que su par asumió el cargo el martes y destacó la importancia de las relaciones con Brasil en su discurso de juramentación.

Brasil fue el único país al que Fernández mencionó específicamente en su discurso, dijo Bolsonaro. Sin embargo, el presidente de extrema derecha criticó al líder argentino por elegir a un ministro de Defensa que no es militar.

Bolsonaro avisó que no asistiría al cambio de mando, pero el ministro de Economía Paulo Guedes y otros funcionarios de su gabinete lo convencieron de no boicotear el evento, informaron medios brasileños. A último minuto decidió enviar al vicepresidente Hamilton Mourao.

Bolsonaro volvió a instar el miércoles a una rápida ratificación del acuerdo de libre comercio celebrado este año entre la Unión Europea y el Mercosur, el mercado común formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.