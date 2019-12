Guzmán descartó un ajuste fiscal y ratificó el cepo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó ayer a la situación económica y social como “frágil”, ratificó el cepo al dólar y que Argentina no recibirá nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y adelantó que no habrá mayor esfuerzo fiscal en 2020, en tanto que las medidas a adoptar se conocerán por escrito y a través de leyes que se enviarán al Congreso.

“No tiene sentido recibir más desembolsos del FMI a efectos de servir la deuda”, dijo ayer Guzmán en su primera conferencia de prensa.

No obstante, admitió que los fondos serían bienvenidos si ese dinero se pudiera utilizar para “realizar inversiones públicas para aumentar la capacidad productiva y del sector transable”.

Guzmán formuló estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en el Microcine del Palacio de Hacienda, en la que dio a conocer “los lineamientos generales” del programa económico “en el que no habrá dogmatismos”.

“Lo que está claro es que venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. La situación es de extrema fragilidad”, dijo Guzmán, acompañado por algunos de sus funcionarios, y en ese marco adelantó que “no habrá un ajuste fiscal en 2020” porque agudizaría la crisis.

Explicó que el programa que irán implementando “es para frenar la caída” y aseguró, con relación a la presidencia de Mauricio Macri, que “fracasó un modelo que en el mundo jamás ha funcionado”.

Con respecto a la deuda, adelantó que “estamos negociado con el FMI, y comenzaremos el diálogo con los acreedores privados” y se abstuvo de precisar si continuará con los pagos de vencimientos de intereses y capital.

Equipo

Guzmán anunció también al gabinete que lo acompañará en su gestión y designó a los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; de Política Económica, Haroldo Montagu y de Política Tributaria, Roberto Arias.

También integrará el gabinete de Economía la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco.

En tanto, Gregorio Chodos será propuesto por la Argentina como director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional.

“Es un equipo de profesionales con grandes capacidades técnicas, y todos comparten el objetivo de proteger lo nuestro, proteger a la Argentina. Voy a trabajar con gente que quiere cuidar a la Argentina”, definió Martín Guzmán en su primera rueda de prensa, mientras se enviaba “por escrito” a los medios la nómina de funcionarios del área.

A su vez, informó que todas las medidas se anunciarán de manera escrita.