Basterra mostró cautela al hablar de retenciones

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, mostró precaución ayer al hablar de las retenciones al campo, pero admitió que es un tema presente en la agenda oficial. “Debemos ser muy sabios y responsables en el tratamiento, porque meter más presión podría traer menor producción”, sostuvo.

Al mismo tiempo, indicó que “no meter presión podría llevar a no poder cumplir con un plan de gobierno equilibrado”.

Asimismo apuntó en dirección a “quienes pueden hacer un esfuerzo sin que signifique una caída de la actividad”.

“Estamos viendo todas las variables de la economía, no hay una sola, hay una infinidad de variables que se tienen que ajustar a las prioridades que se plantean en distintas áreas, no sólo en el campo, hay un área social, un área cultural, educativa, de salud y todas demandan ser analizadas de forma completa”, explicó Basterra.

“Está el sector de los aportes patronales -completó-, del sector previsional y todos pueden poner y todos necesitan demandar. En esta relación de quiénes necesitan más y quiénes pueden hacer un esfuerzo sin que signifique una caída de la actividad, serán los que creo estarán dentro de la opción tanto social como territorial a la que aspiramos, porque en esto hay que considerar que la actividad no es una cuestión solo social, sino que implica también un territorio”.

Sobre encuentros con los sectores representativos del campo argentino dijo que están “con reuniones permanentes”.

“Estamos terminando de armar nuestro gabinete, imagínense que fue un tiempo muy breve el de nuestra transición, primero debemos resolver nuestra estructura que ya la tenemos y vamos a seguir con las reuniones que ya venimos realizando, pero ahora sí de forma oficial”, dijo.