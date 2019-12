Alberto F. pidió a sus ministros que” entiendan las prioridades”

El presidente electo, Alberto Fernández, subrayó que pidió a los integrantes de su Gabinete que tengan "prudencia" para no generar cortocircuitos internos y que entiendan las "prioridades", ya que remarcó que algunos "pueden esperar un poquito a la hora de pedir recursos" para sus carteras.

"Les pedí prudencia, porque ciertos medios nos quieren hacer pelear, y que nunca más nos enfrentemos, porque cuando nos peleamos aparecen los Macri, que nunca más cometamos ese error", sostuvo el futuro mandatario.

El próximo jefe de Estado también se refirió a lo que será el próximo Presupuesto y el reclamo que tendrá por parte de cada uno de los funcionarios del Gabinete.

"Es muy importante que los ministros sepan cuáles son las prioridades, porque algunos tienen temáticas que por ahí pueden esperar un poquito a la hora de pedir recursos, y otros tienen temas centrales: Desarrollo social, Economía, Trabajo", manifestó el dirigente peronista.

Tierra arrasada

Y agregó: "Les dije que vamos a encontrar tierra arrasada, por lo que hay que saber priorizar muy bien el gasto y hoy la prioridad son los que están mal, ese 40 por ciento en la pobreza y los jubilados, los que ganan menos y los que no tienen trabajo".

En ese sentido, Alberto Fernández afirmó que "el 10 de diciembre va a empezar a cambiar el rumbo que tiene la Argentina, pero no va a ser fácil".

"Va a ser paso a paso, como decía el filósofo (Reinaldo) Mostaza (Merlo), pero no va a ocurrir de un día para el otro. Vamos a hacerlo de tal modo que los que peor estén sientan desde el primer día alguien está ocupándose de ellos", añadió.

Asimismo, destacó que los nombres por los que se inclinó terminaron formando "un Gabinete pensado para que esta fuerza política que nació, el Frente de Todos, dure mucho tiempo, donde todos los actores del Frente de Todos participan, tienen un rol, una obligación".

"Traté de buscar gente nueva, que no haya tenido experiencias ministeriales previamente, salvo el caso de Ginés (González García) y Agustín (Rossi), que son dos amigos que conozco hace muchos años y a los que recurrí porque no había mejores que ellos", concluyó.