Anticipan un Gabinete "disruptivo"

Antes de que el presidente electo, Alberto Fernández, oficialice los nombres de sus ministros, dirigentes del Frente de Todos anticiparon que será "un Gabinete con dirigentes jóvenes, muchas mujeres y disruptivo" y advirtieron que "nadie se puede enojar demasiado" por quedar afuera.

El referente del Movimiento Evita y ex diputado bonaerense Fernando "Chino" Navarro se refirió a las posibles características del futuro Gabinete y no descartó tener un rol, mientras que el dirigente del Frente Renovador Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa, buscó despejar rumores de cortocircuitos por los ministerios.

Navarro anticipó que "va a ser un Gabinete con dirigentes jóvenes, con una cantidad de mujeres interesante y disruptivo respecto al concepto tradicional de quienes deberían ser en función de los dirigentes que conocemos".

El ex diputado provincial oriundo de Lomas de Zamora subrayó que también "se está pensando un Gabinete acorde a la magnitud de la crisis que está pasando la Argentina" y, por otra parte, adelantó que podría ocupar un lugar en la segunda o tercera línea del Gobierno.

Compromiso con el proceso

"Voy a acompañar a Santiago Cafiero, si se confirma que va a ser jefe de Gabinete, en un área ligada a la tarea política, relaciones políticas, parlamentarias. Pero hasta último momento nunca se sabe. De todas formas, mi compromiso es con este proceso", indicó Navarro al ser consultado sobre su posible inclusión en el organigrama del Ejecutivo.

Por su parte, Galmarini consideró que "nadie se puede enojar demasiado" por quedar afuera del equipo de trabajo que acompañará al futuro mandatario. El director del Banco Provincia se refirió a la situación del experto en seguridad Diego Gorgal, un dirigente del massismo que sonaba como número puesto para comandar esa cartera pero que en los últimos días se redujo esa chance.

"Nadie nunca lo ungió ministro. El propio Fernández dijo que el equipo va a estar definido el 6 de diciembre. Nadie puede estar comprándose el traje de ministro si nunca te ratificaron", sostuvo el cuñado del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Galmarini remarcó que "nadie se puede enojar demasiado" por quedar fuera del Gabinete y señaló que el espacio liderado por el tigrense "aportó sus equipos como parte del Frente de Todos", aunque aclaró que la decisión final de los nombres de los ministros es de Alberto Fernández.

"Hay una diferencia entre los tiempos comunicacionales y los tiempos políticos", manifestó el hermano de Malena Galmarini al hacer referencia a la danza de nombres que circulan los medios sobre los posibles funcionarios que acompañarían al futuro mandatario a partir del 10 de diciembre.