Flexibilizan cepo para las empresas que emitan deuda en dólares

El Banco Central permitirá que las empresas que emitan deuda en dólares puedan luego acceder al mercado de cambios para poder hacer frente a sus compromisos. Lo dispuso en la comunicación A 6838.

La norma establece que las nuevas emisiones por parte de residentes en el país de títulos de deuda con registro público en el país, denominadas en moneda extranjera y cuyos servicios de capital e intereses sean pagaderos en el país en moneda extranjera, “tendrán acceso al mercado de cambios a su vencimiento para el pago de servicios de capital e intereses, en la medida que sean suscriptos en moneda extranjera y la totalidad de los fondos obtenidos liquidados en el mercado de cambios”.

Cuando se estableció el cepo, el 1 de septiembre pasado, se fijó que las empresas no podían acceder al mercado de cambios para atesoramiento y varias empresas (como Irsa) tuvieron problemas para poder cancelar sus deudas en dólares porque no podían girar los fondos al exterior.

La flexibilización del cepo para el pago de deuda se suma a otra medida que tomó Hacienda y que marca una marcha atrás en las restricciones extremas que fijó el gobierno de Mauricio Macri antes de las elecciones.