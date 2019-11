De Vido pidió prisión domiciliaria

El detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, solicitó que le sea otorgada la prisión domiciliaria en la causa de los Cuadernos, luego de que ayer ese beneficio le fuera concedido en el caso conocido como Río Turbio, informaron fuentes judiciales.

A través de sus abogados, el ex funcionario hizo el planteo ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 y solicitó que a la hora de resolverlo se tenga en cuenta la nueva normativa vigente en relación a la prisión preventiva y la posibilidad de morigerar la medida con un arresto domiciliario. “Estamos frente a un imputado que lleva más de dos años detenido que transita sus 70 años de edad con diversos padecimientos de salud y que, francamente, ya está absolutamente mortificado, siendo este encarcelamiento preventivo, definitivamente una pena en sí mismo”, sostuvieron los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro en su presentación.

El planteo fue formulado horas después de que se desarrollara una manifestación frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py bajo la consigna “una Navidad sin presos políticos”, en la que se pidió por la libertad del ex ministro kirchnerista.