Economistas prevén “un dólar quieto"

Economistas estimaron que "se viene un dólar quieto y política monetaria expansiva", mientras recomendaron acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "relativamente rápido" con una "quita razonable".

El economista Rodolfo Santangelo aseguró que se puede "imaginar un dólar quieto" porque "a 60 pesos se puede sostener dado que es lógico y hasta alto".

"Se podrá mantener e irá perdiendo valor real porque la inflación le va a ganar", subrayó y justificó que ese nivel se podrá sostener por el "superávit en el mercado cambiario ante el cepo".

De ese modo, puntualizó: "Imaginamos que viene un dólar quieto y política monetaria expansiva. Ponerle plata en el bolsillo de la gente quiere decir emitir".

Santangelo manifestó que la prioridad para la próxima administración debe ser la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La Argentina tiene un grave problema de deuda en el que simplemente estirar plazos no alcanza", alertó y pronosticó que no será "necesaria una quita de capital".

Por su parte, el CEO de la consultora Analytica, Rodrigo Álvarez, evaluó: "La mitad de los préstamos del FMI la tiene la Argentina. Es demasiado grande el peso para que nos dejen caer. Esto no implica que quiera poner sus pautas y reglas".

Sin embargo, aclaró: "Tampoco implica que Alberto Fernández no vaya a negociar duro con el FMI porque de esa negociación va a surgir la necesidad de ajuste al resto de los tenedores de deuda privados que hoy están con una incertidumbre total".

"La Argentina tiene que hacer una propuesta lógica y con una quita razonable. Tiene que estar en torno al 20 ó 25 por ciento", analizó. Argumentó que se necesita un acuerdo "relativamente rápido", al tiempo que recomendó "extender los plazos" y "bajar la carga de intereses".