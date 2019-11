Nafta: el Estado resignó $100.000 millones para amortiguar las subas

El Estado nacional dejó de recaudar 100.000 millones de pesos, desde marzo de 2018, por la utilización del impuesto a los combustibles como “amortiguador” de las oscilaciones de precios en las estaciones de servicio, tal como lo preveía la reforma tributaria de 2017.

Así se dio a conocer desde la Secretaría de Energía, tras el anuncio de que autorizará para diciembre un incremento del 5% del impuesto a los combustibles, por lo que no aplicará por completo la suba impositiva que corresponde y ese proceso quedará para el próximo gobierno. La actual administración en los últimos dos años apeló, en distintas oportunidades, a postergar o aplicar parcialmente los incrementos del impuesto de cálculo trimestral y que toma como referencia la variación del Indice de Precios al Consumidor.

Estas postergaciones, decididas en particular este año, llevaron a que el sector registre un acumulado pendiente de aplicación del 20%, del cual un 5% regirá desde diciembre, tal como se espera que determine la Secretaría de Ingresos Públicos antes de fin de mes.

De esta manera, el monto total no recaudado por el Estado nacional desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2019, debido a la aplicación de este amortiguador, fue superior a los 100.000 millones de pesos, a razón de más de 4.400 millones mensuales.

Para la secretaría, la utilización en estos dos años de este mecanismo amortiguador hizo que estos impuestos sean relativamente reducidos comparados con los vigentes en la región. La reforma tributaria de diciembre de 2017, cuyos cambios se hicieron efectivos a partir de marzo de 2018, introdujo modificaciones en los impuestos específicos a los combustibles con el objetivo de aislarlos de la evolución del precio del petróleo y de las variaciones en el tipo de cambio.