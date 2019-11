El fuerte cruce de una radical con “Lilita” Carrió

“No me amenace, diputada, no me amenace”, lanzó Brenda Austin cuando Elisa Carrió se detuvo a su lado y le reprochó a la diputada radical por haber deslizado que ella se perdía “en las anécdotas personales”. El cruce entre Austin y la referente de la Coalición Cívica y de Cambiemos se produjo en la sesión especial en la que el Gobierno buscaba debatir el proyecto de ley “ficha limpia”.

Si bien el interbloque Cambiemos no consiguió quórum en Diputados para debatir el proyecto de “ficha limpia”, que busca impedir que los dirigentes condenados por corrupción puedan ser candidatos, la sesión especial dejó un fuerte cruce entre ambas representantes del oficialismo. Carrió, que presentó su dimisión a partir del 1° de marzo, había comenzado hablando de la libertad de las instituciones.