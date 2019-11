Un senador al gabinete

El senador cordobés Carlos Caserio confirmó ayer que el presidente electo Alberto Fernández le ofreció formar parte de su gabinete nacional y aclaró que ante esta invitación pensará lo más conveniente para la provincia que representa en la cámara Alta.

“La verdad es que me tomó por sorpresa. Estoy muy agradecido por la proposición; inclusive me dijo que eligiera libremente”, dijo el senador y ex docente de muchos años de militancia peronista.

Asimismo, aclaró que “va a pensar que es lo que más le conviene a Córdoba”.

La reunión entre el senador cordobés y el presidente electo se dio esta mañana en las oficinas de Fernández; allí ambos conversaron sobre la posibilidad de que el senador cordobés se incorpore al gabinete “en un lugar aún a definir”, según informaron a Télam fuentes del albertismo.

Sobre el ofrecimiento, en declaraciones radiales Caserio aclaró que Fernández le dio la posibilidad de “elegir libremente” su futuro.