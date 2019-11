Brasil ayudará a Nicaragua para detener a Juan Darthés

La Policía Federal de Brasil afirmó que colaborará con las autoridades de Nicaragua, frente a la alerta roja lanzada por Interpol para capturar por el delito de violación agravada al actor Juan Darthés, que es brasileño, contra la actriz argentina Thelma Fardín, informó el pasado lunes el canal brasileño Globo.

En un comunicado divulgado por el programa periodístico Fantástico, que se emite los domingos por la noche, la Policía Federal sostuvo que está “siguiendo el caso” y que “si es necesario auxiliará a las autoridades extranjeras”.

Darthés, cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabul, se encuentra en San Pablo, Brasil, desde que dejó el año pasado la Argentina luego de que Fardín denunciara que la había violado en una gira por Nicaragua cuando ella tenía 17 años y ambos trabajaban en la serie Patito Feo.

Darthés nació en Brasil en 1963 y cuenta con la legislación brasileña como escudo, ya que no existe tratado de extradición entre Brasilia y Managua.

El caso del actor fue ampliamente divulgado el lunes a la noche por el programa Fantástico, en el cual apareció Fardin contando la denuncia y varias personalidades vinculadas al caso en Buenos Aires.

Según Fantástico, existe la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, trate una supuesta prisión preventiva pedida por Interpol, sobre todo porque este órgano está encargado de las extradiciones y pedidos de la justicia de otros países.

La Policía Federal depende del ministro de Justicia y Seguridad del presidente Jair Bolsonaro, el ex juez Sérgio Moro.

TV Globo dijo que Darthés se negó a ser entrevistado. El 17 de octubre último la Justicia nicaragüense ordenó la detención y captura internacional de Darthés por el delito de “violación agravada” contra Fardin.

Respecto a la orden emitida por Interpol, el abogado defensor de Darthés, Fernando Burlando, confirmó la alerta roja y agregó que su intención “es llegar a juicio en Brasil”.

“Cualquier delito vinculado a tema sexual en Nicaragua, no importa si sos inocente o culpable, hasta el juicio, vas preso”, agregó el abogado, quien recordó que, de todos modos, “cuando suceden casos relacionadas con pedidos de extradición, la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo” del país al que le es requerido el pedido.

Burlando dijo que su defendido se encuentra en Brasil, más exactamente, en algún lugar del estado de San Pablo, donde viven 44 millones de personas. “Queremos llegar a juicio en Brasil”, dijo, “vamos a intentar para que se realice en Brasil”, insistió.