Alberto F. dio el primer nombre de su Gabinete: Arroyo a Desarrollo Social

El presidente electo, Alberto Fernández, confirmó el primer ministro de su Gabinete al subrayar que "difícilmente" Daniel Arroyo no esté a cargo de Desarrollo Social, a la vez que destacó el "compromiso" del conductor Marcelo Tinelli de "difundir el problema del hambre en su programa" de televisión, Showmatch.

A falta de menos de un mes para asumir al frente de la Casa Rosada y en medio de versiones de todo tipo, el futuro mandatario oficializó al dirigente del Frente Renovador como uno de los principales miembros de su equipo de trabajo en una cuestión sensible.

"Daniel es la persona que más conoce el tema (social) y difícilmente él no sea el responsable de esa área", reconoció el líder del Frente de Todos al ser consultado sobre si la figura de Arroyo era una fija para ocupar el Ministerio de Desarrollo Social. De todos modos, broma mediante, aclaró: "Todavía no se lo ofrecí, tal vez me dice que no".

Fernández subrayó la importancia de la reunión del Plan Argentina contra el Hambre mantenida el pasado viernes con dirigentes de distintos sectores, entre los que resaltó la presencia de Tinelli. "Lo conozco hace muchos años. Tengo un trato personal que siempre ha sido bueno y correcto. Le tengo afecto. Silenciosamente ha trabajado con su fundación y ése es el motivo por el que lo invité. Asumió el compromiso de difundir el problema en su programa, que es de los más vistos", precisó. Y añadió: "Está buenísimo que use su programa para contarle a los argentinos qué es lo que tenemos que hacer".

El Presidente electo definió al encuentro como "un buen punto de arranque" en el que se puso "blanco sobre negro" y se tomó "noción del problema".

"Así que ahora hay que trabajar", instó el futuro mandatario, quien agregó: "Si todos nos ponemos a pelear contra el hambre, vamos a ser una mejor sociedad. Si terminamos con los pobres, vamos a ser una gran sociedad. Y si lo hacemos entre todos, va a ser un éxito de nosotros como sociedad, no del Presidente".

Por otra parte, confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso: "Estamos trabajando, determinando qué temas metemos en extraordinarias".

Asimismo, el dirigente peronista subrayó que junto a los integrantes de su equipo económico están analizando la iniciativa de estimación de ingresos y gastos del Estado para el año que viene.

"Tenemos que resolver el tema del Presupuesto, revisarlo todo, porque el que hicieron es una falacia, habla de otro país", advirtió.