Con Tinelli, Fernández abrió el Consejo contra el Hambre

El presidente electo Alberto Fernández convocó a referentes sindicales, de derechos humanos y personalidades del espectáculo y la moda para “hacer algo épico que valga la pena y terminar con el hambre” en el país, en el marco de un consejo federal que busca conformar a partir del 10 de diciembre para implementar políticas públicas.

“Tantas veces nos embarcamos en batallas épicas. Hagamos algo épico que valga la pena, que es terminar con el hambre. Y que no sea el mérito de un presidente sino de una sociedad que se puso de pie avergonzada por esa realidad que se vive”, dijo Fernández al grupo que reunió en sus nuevas oficinas de Puerto Madero.

“Esta va a ser la epopeya de los argentinos. En los peores momentos lo logramos. ¿Cómo no vamos a poder ahora?”, señaló Fernández.

Y afirmó que “cuando termine el mandato van a cumplirse 40 años de democracia, así que vamos a cumplir el sueño de (Raúl) Alfonsín, cuando decía que con la democracia se puede educar, se puede curar y se puede comer”.

Del encuentro, coordinado por el diputado del Frente Renovador, Daniel Arroyo, señalado como posible ministro de Desarrollo Social de Fernández, participaron la presidenta de la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto; el premio Nobel de la Paz 1981, Adolfo Pérez Esquivel; el director de Cáritas, Carlos Tissera, el empresario y conductor de TV, Marcelo Tinelli, la chef Bernarda “Narda” Lepes y la diseñadora de moda María Cher.

También estuvieron el cosecretario de la CGT, Héctor Daer; el referente del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia; los jefes de los gremios docentes Ctera y Suteba, Sonia Alesso y Rodolfo Baradel; el representante de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Esteban “Gringo” Castro; el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni; y el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja.

“Necesitamos garantizarnos tener argentinos que puedan asumir el compromiso del futuro”, dijo Fernández en la reunión y aclaró que “esta no es una mesa cerrada, sino abierta”.

Durante la reunión, alrededor de una gran mesa, cada uno de los invitados se expresó sobre el problema de la pobreza y algunas de las intervenciones se pudieron seguir en la cuenta de Instagram del presidente electo.

“Lo tenemos que hacer, llegó el momento de hacerlo. Esta realidad es muy difícil de sostener, con tanta desigualdad es imposible poder crecer”, dijo en la reunión Tinelli, presidente de la fundación LaFlia y vicepresidente del club San Lorenzo de Almagro.

Por su parte, Salvia criticó tanto los conceptos de “pobreza cero” como el de “tenemos menos pobres que en Alemania”, haciendo referencia a la promesa del gobierno de Mauricio Macri y a las declaraciones de funcionarios del kirchnerismo sobre la pobreza en el país.